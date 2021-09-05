У Дніпрі на вулиці виявили тіло чоловіка

У Дніпрі на вулиці виявили тіло чоловіка

Медики змогли лише констатували смерть.

Мешканці Тверської у Дніпрі виявили чоловіка, який лежав без ознак життя, тож викликали швидку допомогу і поліцію.

Про це повідомляє місцеве видання "Інформатор" з місця події.

До приїзду медиків, чоловік був уже мертвий, тому їм залишилося лише констатувати смерть.

"Тіло лежало біля гаражів, в районі будинку №11. Особистість померлого вдалося встановити. Ним виявився 66-річний місцевий житель. Слідів спадкової смерті на тілі виявити не вдалося. Зараз очікується приїзд судмедекспертів", - зазначає видання.

Нагадаємо, що у Одесі 70-річна жінка наклала на себе руки вискочивши із вікна на сьомому поверсі.

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