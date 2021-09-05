В Одесі пенсіонерка викинулася з вікна сьомого поверху - свідки

Поліція проводить розслідування і перевіряє версію самогубства.
В Одеса пенсіонерка вчинила самогубство, вистрибнувши із вікна сьомого поверху будинка на вулиці Генерала Петрова.
Про це пише "УНІАН" з посиланням на місцеву поліцію.
Правоохоронців викликали свідки, які виявили тіло старенької біля багатоповерхового житлового будинку. "70-річна пенсіонерка викинулася з вікна своєї квартири з 7-го поверху", - пишуть очевидці в соціальній мережі.
Поліція проводить розслідування і перевіряє версію самогубства.
А у четвер, 2 вересня, у місті Обухів Київської області чоловік намагався накласти на себе руки, зістрибнувши з балкона на 9 поверсі багатоквартирного будинку.