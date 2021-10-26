В Днепре пациент больницы убил своего соседа по палате

В Днепре пациент больницы убил своего соседа по палате

Между мужчинами произошел конфликт, закончившийся убийством одного из них.

В Днепре в больнице №8 произошло убийство. Один из пациентов убил другого.

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Об этом сообщает "Информатор".

Так, 23 октября в Днепровскую городскую клиническую больницу №8 доставили мужчину с ожогами ног. После оказания ему медицинской помощи его разместили в палате, где уже находился другой пациент.

В ночь на 24 октября между пациентами произошел конфликт. В результате ссоры один мужчина нанес другому несколько ударов в область головы. От полученных травм последний скончался на месте.

Правоохранители выясняют обстоятельства и причины конфликта и расследуют убийство.

Напомним, что в Ровно 57-летний пациент, у которого диагностирован коронавирус, умер буквально на пороге городской больницы.

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