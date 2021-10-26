У Дніпрі пацієнт лікарні вбив свого сусіда по палаті

У Дніпрі пацієнт лікарні вбив свого сусіда по палаті

Між чоловіками стався конфлікт, який закінчився вбивством одного із них.

У Дніпрі у лікарні №8 сталося вбивство. Один із пацієнтів убив іншого.

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Про це повідомляє "Інформатор".

Так, 23 жовтня до Дніпровської міської клінічної лікарні №8 доправили чоловіка з опіками ніг. Після надання йому медичної допомоги, його розмістили у палаті, де вже перебував один пацієнт.

У ніч проти 24 жовтня між пацієнтами стався конфлікт. В результаті сварки один чоловік завдав іншому кілька ударів в область голови. Від отриманих травм останній помер на місці.

Правоохоронці з'ясовують обставини та причини конфлікта і розслідують вбивство.

Нагадаємо, що у Рівному 57-річний пацієнт, у якого діагностували коронавірус, помер буквально на порозі міської лікарні.

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