У Рівному пацієнт з коронавірусом помер на порозі лікарні

У Рівному пацієнт з коронавірусом помер на порозі лікарні

Пацієнта доправили у вкрай важкому стані.

У Рівному 57-річний пацієнт, у якого діагностували коронавірус, помер буквально на порозі міської лікарні.

Про це повідомляє "Рівне Медіа" з посиланням на слова заступника головного лікаря обласного центру екстреної медичної допомоги Олега Ушкевича.

За його словами, чоловік перебував у вкрай тяжкому стані і потребував негайної госпіталізації. Напередодні він потрапив до обласного центру психічного здоров'я з діагнозом алкогольний делірій (психічний розлад - Ред.). Там у нього виявили коронавірус, двобічну полісегментарну пневмонію, дихальну недостатність та низьку сатурацію. Керівництво закладу викликало швидку, щоб відвезти пацієнта до реанімаційного відділення центральної міської лікарні.

"Пацієнта поклали у карету "швидкої", підключили до кисню, надавали всю необхідну допомогу, відповідно до затвердженого протоколу. Практично підвезли на поріг до приймального відділення, коли в нього зупинилось серце, і він помер. Про подію повідомили поліцію", - розповів Олег Ушкевич.

Нагадаємо, що родині лікаря з Харківської області, який помер від наслідків коронавірусу під час виконання професійних обов'язків, держава виплатила 1 млн 702 тис. 500 грн.

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