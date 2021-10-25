В Ровно пациент с коронавирусом умер на пороге больницы

В Ровно пациент с коронавирусом умер на пороге больницы

Пациента доставили в крайне тяжелом состоянии.

В Ровно 57-летний пациент, у которого диагностировали коронавирус, умер буквально на пороге городской больницы.

Об этом сообщает "Ровно Медиа" со ссылкой на слова заместителя главного врача областного центра экстренной медицинской помощи Олега Ушкевич.

По его словам, мужчина находился в крайне тяжелом состоянии и нуждался в немедленной госпитализации. Накануне он попал в областной центр психического здоровья с диагнозом алкогольный делирий (психическое расстройство — Ред.). Там у него обнаружили коронавирус, двустороннюю полисегментарной пневмонию, дыхательную недостаточность и низкую сатурацию. Руководство учреждения вызвало скорую, чтобы отвезти пациента в реанимационное отделение центральной городской больницы.

"Пациента положили в карету "скорой", подключили к кислороду, оказывали всю необходимую помощь, в соответствии с утвержденным протоколом. Практически подвезли на порог в приемное отделение, когда у него остановилось сердце, и он умер. О происшествии сообщили полиции", — рассказал Олег Ушкевич.

Напомним, что семье врача из Харьковской области, который умер от последствий коронавируса при исполнении профессиональных обязанностей, государство выплатило 1 млн 702 тыс. 500 грн.

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