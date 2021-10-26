Вкусный суп из тыквы на Хэллоуин: рецепт от Оли Поляковой

Вкусный суп из тыквы на Хэллоуин: рецепт от Оли Поляковой

Украинская певица поделилась с поклонниками новым рецептом.

Оля Полякова успевает не только снимать яркие клипы и устраивать громкие концерты, но и готовить вкусные блюда. На YouTube-канале артистка опубликовала новый выпуск своего кулинарного шоу "Васадули вагароде", в котором подробно рассказала, как готовить вкусный тыквенный суп на Хэллоуин. Помогала артистке ее младшая дочь Алиса.

"Это густой, сочный и очень насыщенный суп, который порадует вас, потому что тыква хранится долго, до самой весны, потому мы всю зиму сможем готовить этот прекрасный суп", - рассказала Полякова.

Нарежьте тыкву кубиками, потом нарежьте кольцами лук и фенхель. Также Оля советует взять сладкий крымский лук, сельдерей, белую репу, картошку и чеснок.

Оливковое масло разогрейте и положите в него чеснок. Добавьте остальные овощи и хорошо обжарьте. Также Оля добавила два помидора, предварительно сняв с них шкурку. Когда все овощи обжарены и приобрели золотистый цвет, переложите их в кастрюлю, добавьте любимые специи. Оля использовала шалфей, розмарин, перец, душистый перец, лавровый лист.

Далее залейте все горячей водой, поставьте на маленький огонь и варите в течение 20 минут. После приготовления сбейте суп блендером.

Ранее Оля делилась с поклонниками своим способом приготовления хинкали, фирменного зеленого борща и показала, как солит рыбу дома.

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