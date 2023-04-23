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В Херсоне и Славянске раздаются взрывы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
525
Время на прочтение
1 мин
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В Херсоне и Славянске раздаются взрывы

Не пренебрегайте личной безопасностью / Фото: ТСН.ua

Продолжается очередная тревожная ночь в Украине.

Около полуночи в ночь на 23 апреля мощные звуки взрывов раздались в Херсоне и Славянске.

Об этом сообщают мониторинговые чаты.

«Прибрежные районы города – будьте осторожны, зафиксирована активность врага», — говорится в местных пабликах.

Также речь идет о движении беспилотников в Запорожской и Днепропетровской областях. Есть сообщения об угрозе БпЛА типа "Шахид" со стороны Азовского моря.

Пока эта информация не подтверждена официально. Находитесь в укрытиях. Позаботьтесь о собственной безопасности.

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525
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