В Херсоне и Славянске раздаются взрывы

Около полуночи в ночь на 23 апреля мощные звуки взрывов раздались в Херсоне и Славянске.

Об этом сообщают мониторинговые чаты.

«Прибрежные районы города – будьте осторожны, зафиксирована активность врага», — говорится в местных пабликах.

Также речь идет о движении беспилотников в Запорожской и Днепропетровской областях. Есть сообщения об угрозе БпЛА типа "Шахид" со стороны Азовского моря.

Пока эта информация не подтверждена официально. Находитесь в укрытиях. Позаботьтесь о собственной безопасности.