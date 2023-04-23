В Херсоне и Славянске раздаются взрывы

Продолжается очередная тревожная ночь в Украине.
Около полуночи в ночь на 23 апреля мощные звуки взрывов раздались в Херсоне и Славянске.
Об этом сообщают мониторинговые чаты.
«Прибрежные районы города – будьте осторожны, зафиксирована активность врага», — говорится в местных пабликах.
Также речь идет о движении беспилотников в Запорожской и Днепропетровской областях. Есть сообщения об угрозе БпЛА типа "Шахид" со стороны Азовского моря.
Пока эта информация не подтверждена официально. Находитесь в укрытиях. Позаботьтесь о собственной безопасности.
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