В Херсоне снова прогремели взрывы

Сегодня, 21 февраля, в Херсоне снова раздаются звуки взрывов.

Об этом сообщает "Cуспильне".

Информация о повторных звуках взрывов появилась в СМИ около 16:47.

"В Херсоне снова слышны взрывы", — говорится в сообщении.

Обстрел Херсона

Напомним, в результате российских обстрелов Херсона и Очакова из РСЗО 21 февраля погибли 5 человек, еще 16 человек получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел россиянами Херсона. Он подчеркнул, что российская армия массированно обстреливает Херсон и в очередной раз беспощадно убивает мирное население. Зафиксированы попадания в автопарк, жилые массивы, многоэтажку, остановку общественного транспорта.

Кроме утренних обстрелов Херсона и Очакова, оккупанты обстреляли областной центр и в ночь на 21 февраля, использовав для этого зажигательные снаряды.

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