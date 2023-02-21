У Херсоні знову прогриміли вибухи

Сьогодні, 21 лютого, у Херсоні знову лунають звуки вибухів.

Про це повідомляє "Суспільне".

Інформація про повторні звуки вибухів з'явилася у ЗМІ приблизно о 16:47.

"У Херсоні знову чутно вибухи", - йдеться у повідомденні.

Обстріл Херсона

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Херсона та Очакова з РСЗВ 21 лютого загинули 5 людей, ще 16 осіб отримали поранення.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл росіянами Херсона. Він наголосив, що російська армія масовано обстрілює Херсон та вкотре нещадно вбиває мирне населення. Зафіксовані влучання в автопарк, житлові масиви, багатоповерхівку, зупинку громадського транспорту.

Окрім ранкового обстрілу Херсона та Очакова, окупанти обстріляли обласний центр і в ніч проти 21 лютого, використавши задля цього запалювальні снаряди.

Читайте також: