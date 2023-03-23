В Херсоне снова раздались мощные взрывы

В ночь на 23 марта 2023 года в Херсоне прозвучали сильные взрывы.

В Херсоне во второй раз за ночь местные жители слышали мощные взрывы.

Воздушная тревога в этот момент не была объявлена.

Очевидцы сообщают, что сильные взрывы были слышны в одном из микрорайонов города.

"В центре города слышны взрывы. Враг обстреливает с левого берега", – говорится в сообщении в местных Telegram-каналах.

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Напомним, что ранее в Херсоне в результате "прилета" начался пожар.

К тому же в Краматорске раздались взрывы.

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