В Херсоне снова раздались мощные взрывы

В ночь на 23 марта 2023 года в Херсоне прозвучали сильные взрывы.
В Херсоне во второй раз за ночь местные жители слышали мощные взрывы.
Воздушная тревога в этот момент не была объявлена.
Очевидцы сообщают, что сильные взрывы были слышны в одном из микрорайонов города.
"В центре города слышны взрывы. Враг обстреливает с левого берега", – говорится в сообщении в местных Telegram-каналах.
Напомним, что ранее в Херсоне в результате "прилета" начался пожар.
К тому же в Краматорске раздались взрывы.
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