У Херсоні знову пролунали потужні вибухи

У ніч проти 23 березня 2023 року у Херсоні прозвучали сильні вибухи.
У Херсоні удруге за ніч місцеві жителі чули потужні вибухи.
Повітряна тривога у цей момент не була оголошена.
Очевидці повідомляють, що сильні вибухи було чутно в одному з мікрорайонів міста.
"У центрі міста чути вибухи. Ворог обстрілює із лівого берега", - йдеться у повідомленні у місцевих Telegram-каналах.
Нагадаємо, що раніше у Херсоні унаслідок "прильоту" розпочалася пожежа.
До того ж у Краматорську пролунали вибухи.
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