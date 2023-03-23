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У Херсоні знову пролунали потужні вибухи

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
313
Час на прочитання
1 хв
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У Херсоні знову пролунали потужні вибухи

Фото: ТСН.ua

У ніч проти 23 березня 2023 року у Херсоні прозвучали сильні вибухи.

У Херсоні удруге за ніч місцеві жителі чули потужні вибухи.

Повітряна тривога у цей момент не була оголошена. 

Очевидці повідомляють, що сильні вибухи було чутно в одному з мікрорайонів міста. 

"У центрі міста чути вибухи. Ворог обстрілює із лівого берега", - йдеться у повідомленні у місцевих Telegram-каналах. 

Нагадаємо, що раніше у Херсоні унаслідок "прильоту" розпочалася пожежа

До того ж у Краматорську пролунали вибухи

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Перегляди
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