Китай поглотит Россию: тарологиня предусмотрела, сколько лет продлится этот процесс

Поглощение РФ Китаем будет длиться долго и скрытно.

Известная тарологиня Людмила Хомутовская предсказывает, что Китай, начавший экономическое поглощение Российской Федерации, поглотит также ее территорию, но это будет продолжаться в течение длительного времени.

Об этом она рассказала в интервью ТСН.ua.

По ее словам, расклад карт таро указывает на очень большую вероятность такого сценария.

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"Китай действительно этого хочет, планировал это, но поглощение не будет столь активно, как мы можем себе думать, что завтра все китайцы рассеялись по России и все начали говорить по-китайски, нет. Здесь политика такая — откусываем по маленькому кусочку”, — объяснила провидица.

По ее словам, этот процесс будет растянут во времени.

“Очень длинный временной промежуток. Через шесть лет это будет всем понятно, но даже через 30 лет оно [поглощение] будет еще активным”, — отметила Хомутовская.

Тарологиня отметила, что карта Луна в раскладе свидетельствует, что поглощение РФ Китаем будет происходить скрытно и якобы "во благо России".

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ранее тарологиня Ирина Клевер рассказала , к чему приведет углубление сотрудничества Китая, Ирана и России, которые недавно проводили совместные военно-морские учения в Оманском заливе.

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