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В Хмельницком двое детей отравились угарным газом

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
314
Время на прочтение
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В Хмельницком двое детей отравились угарным газом

Фото: Associated Press

Жизни потерпевших ничего не угрожает.

В Хмельницком на переулке Уютном двое мальчиков отравились угарным газом. Предварительная причина инцидента – неисправный газовый котел.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области.

Одной пострадавшей дыни три года, а другой – 14. Мальчиков госпитализировали в медицинское учреждение.

Состояние детей стабильное, рассказала "Общественному" заместитель директора по медицинской работе Хмельницкой городской детской больницы Лидия Перебейнос. Мальчики находятся в больнице.

Напомним, в городе Дубно Ровенской области угарным газом отравились молодые супруги и их пятилетний ребенок. к сожалению, спасти жизнь девочке не удалось.

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Дата публикации
Просмотры
314
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