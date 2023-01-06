В Хмельницком двое детей отравились угарным газом

Жизни потерпевших ничего не угрожает.
В Хмельницком на переулке Уютном двое мальчиков отравились угарным газом. Предварительная причина инцидента – неисправный газовый котел.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области.
Одной пострадавшей дыни три года, а другой – 14. Мальчиков госпитализировали в медицинское учреждение.
Состояние детей стабильное, рассказала "Общественному" заместитель директора по медицинской работе Хмельницкой городской детской больницы Лидия Перебейнос. Мальчики находятся в больнице.
Напомним, в городе Дубно Ровенской области угарным газом отравились молодые супруги и их пятилетний ребенок. к сожалению, спасти жизнь девочке не удалось.
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