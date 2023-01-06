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У Хмельницькому двоє дітей отруїлися чадним газом

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Хмельницькому двоє дітей отруїлися чадним газом

Фото: Associated Press

Життю потерпілих нічого не загрожує.

У Хмельницькому у провулку Затишному двоє хлопчиків отруїлися чадним газом. Попередня причина інциденту - несправний газовий котел.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області.

Одній потерпілій дитині три роки, а іншій - 14. Хлопчиків шпиталізували до медичного закладу.

Стан дітей стабільний, розповіла "Суспільному" заступниця директора з медичної роботи Хмельницької міської дитячої лікарні Лідія Перебийніс. Хлопчики наразі перебувають у лікарні.

Нагадаємо, в місті Дубно Рівненської області чадним газом отруїлися молоде подружжя та їхня п'ятирічна дитина. на жаль, врятувати життя дівчинці не вдалося.

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Дата публікації
Перегляди
401
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