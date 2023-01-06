У Хмельницькому двоє дітей отруїлися чадним газом

Життю потерпілих нічого не загрожує.
У Хмельницькому у провулку Затишному двоє хлопчиків отруїлися чадним газом. Попередня причина інциденту - несправний газовий котел.
Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області.
Одній потерпілій дитині три роки, а іншій - 14. Хлопчиків шпиталізували до медичного закладу.
Стан дітей стабільний, розповіла "Суспільному" заступниця директора з медичної роботи Хмельницької міської дитячої лікарні Лідія Перебийніс. Хлопчики наразі перебувають у лікарні.
Нагадаємо, в місті Дубно Рівненської області чадним газом отруїлися молоде подружжя та їхня п'ятирічна дитина. на жаль, врятувати життя дівчинці не вдалося.
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