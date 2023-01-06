Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українська авіація працює у небі над Київською областю

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
4256
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українська авіація працює у небі над Київською областю

В регіоні вже годину триває "тривога".

У п'ятницю, 6 січня під час масштабної повітряної тривоги небі над Київщиною працює українська авіація.

Про це повідомили у Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації. 

До слова, повідомленні вд влади з'явилося на тлі того, що майже годину в країні триває повітряна тривога. Моніторингові ресурси повідомляли про те, що на території Білорусі активізувалася ворожа авіація.

"У небі Київщини працює наша авіація. Ворожа авіація за межами українського кордону під пильним спостереженням і контролем", - йдеться у повідомленні. 

У КМВА наголошують, що повітряна тривога, яку оголосили о 12:45, триває. До її відбою людей нагально просять залишатися в укриттях.

Нагадаємо, 6 січня повітряну тривогу оголосили у всіх областях України. Станом на 12:47 "червоні" всі регіони та Київ. До слова, "Беларускі Гаюн" повідомляє, що о 12:40 пішов на зліт Міг-31К ВКС РФ - носій гіперзвукових ракет "Кинжал".

Читайте також: 

Який має вигляд місце влучання ракети на Київщині

Який має вигляд місце влучання ракети на Київщині

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
4256
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація