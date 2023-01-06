Українська авіація працює у небі над Київською областю

В регіоні вже годину триває "тривога".

У п'ятницю, 6 січня під час масштабної повітряної тривоги небі над Київщиною працює українська авіація.

Про це повідомили у Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації.

До слова, повідомленні вд влади з'явилося на тлі того, що майже годину в країні триває повітряна тривога. Моніторингові ресурси повідомляли про те, що на території Білорусі активізувалася ворожа авіація.

"У небі Київщини працює наша авіація. Ворожа авіація за межами українського кордону під пильним спостереженням і контролем", - йдеться у повідомленні.

У КМВА наголошують, що повітряна тривога, яку оголосили о 12:45, триває. До її відбою людей нагально просять залишатися в укриттях.

Нагадаємо, 6 січня повітряну тривогу оголосили у всіх областях України. Станом на 12:47 "червоні" всі регіони та Київ. До слова, "Беларускі Гаюн" повідомляє, що о 12:40 пішов на зліт Міг-31К ВКС РФ - носій гіперзвукових ракет "Кинжал".

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