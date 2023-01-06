Проста кутя на пшениці

Хоча традиційно головну страву Святвечора роблять з узваром, кулінарна блогерка Юлія Левицька вирішила поділитися своїм способом її приготування, а також сімейною історією.

"Кутю принесли!" — в хату зайшли двоє дівчат. Прикрашені — ліпше нікуди. Одна була в старій, побитій міллю шубі, інша — в розірваному пальті. Обоє в старих хустках, вимазані сажею, робочих рукавицях, ще й у руках — сітка з початою банкою сала.

"Ой, Мамоньки, чиї це такі брудні діти?" — зойкнула моя тітка. Ми ж з сестрою не витримали і розреготалися. Маскарад вдався, батьки нас не впізнали. Ну і звісно, куди ж діватися, пригостили цукерками та печивом…

Півжиття я прожила в маленькому селі на Луганщині. Вертепами у нас не ходили. Все-таки комуністична влада гарненько проїхалася українським Сходом — ходити по хатах було соромно, це вважалося "старцюванням". Тобто жебракуванням. А от діти залюбки на Святвечір ходили по сусідах з баночкою куті, частували їх кашею і отримували навзамін цукерки та печиво.

Мама завжди робила кутю з рису з медом, маком та родзинками. А от я варю з пшеницю, заправляю медом, маком та родзинками. Хоча традиційна, звісно, робиться з узваром, розповім вам про свій варіант головної страви Святвечора. Отже, нумо готувати!

Вам знадобиться:

склянка пшениці;

200 г родзинок;

200 г волоських горіхів;

50 г маку;

дві столові ложки меду.

Фото: instagram.com/juliya_levicka

Приготування покроково:

1. Пшеницю гарненько промиваєте, замочуєте на ніч у двох склянках води. Не маєте часу або забули намочити — залийте на пару годин. Вода може бути холодна.

2. Як час мине, воду злийте і залийте трьома склянками свіжої. Як пшениця закипить, варіть на маленькому вогні. На це піде десь 2-2,5 години. Більша частина зернят має луснути і показати своє світле нутро. Ще не луснули, а води вже нема — додавайте ще рідини!

3. Поки пшениця вариться, промийте родзинки та мак. Залийте їх окропом в окремих мисочках. Хай запарюються з півгодини. Воду потім злийте.

4. Розчиніть у склянці теплої кип’яченої води мед, залийте вашу готову пшеницю, додайте мак, родзинки та горішки. Кутя готова!

Більше рецептів читайте на сторінці Юлії Левицької instagram.com/juliya_levicka

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