Що робити, якщо заклало ніс: 5 дієвих лайфгаків

Якщо ніс постійно закладений, це спричиняє серйозний дискомфорт. Ці прийоми допоможуть розрідити слиз у носі та зменшити запалення. Але перш за все, звісно, вам варто звернутися до лікаря.
Суха холодна погода часто призводить до того, що нас усю зиму виснажує закладеність носа. Постійне сморкання й одутле обличчя можуть втомлювати. Крім того, труднощі з диханням вранці та ввечері – це не просто незручність, це серйозна проблема, яка може сприяти апное уві сні. Якщо у вас постійно закладений ніс, вам обов'язково потрібно проконсультуватися з лікарем. Крім того, щоб трохи полегшити свій стан, ви можете спробувати деякі з цих прийомів, які пропонує Womans World.
Спробуйте пару з корицею
Вдихання будь-якої пари допоможе розрідити слиз у носових проходах і легенях, а додавання щіпки кориці допоможе оживити ваш нюх.
Що робити
Наповніть мультиварку на дві третини водою. Потім додайте 1 столову ложку кориці та встановіть прилад на низький рівень, не закриваючи кришку. Посидьте біля інгалятора, зробленого своїми руками, 10-15 хвилин, глибоко дихаючи.
Спробуйте масаж
Ніжне розтирання обличчя стимулює носові пазухи, щоб швидко їх очистити.
Що робити
Помасажуйте між бровами легкими погладжувальними рухами. Потім рухайтеся до скронь і ковзайте великими пальцями від перенісся до щік. Повторіть це п'ять разів.
Зробіть компрес з евкаліптовою олією
Ніколи не недооцінюйте силу теплого компресу.
Що робити
Заспокійливе тепло принесе вам миттєве полегшення, а кілька крапель евкаліптової олії на нижній край компресу (там, де ніс) допоможуть оживити носові пазухи і зменшити запалення. Але будьте обережні, щоб не розмастити олію і вона не потрапила вам в очі. Посидіть із теплим компресом на обличчі 10 хвилин.
Спробуйте душ з ароматерапією
Гарячий душ увечері – один із найкращих засобів від закладеності носа. Просте приймання душу з гарячою водою надає лікувальну дію, а пара допомагає покращити дихання.
Що робити
Щоб ще більше відкрити носові проходи, поміркуйте нід придбанням простого парогенератора для душу, який додасть аромати трав до теплої пари.
Спробуйте соляний спрей
Очищена сіль Мертвого моря, розчинена у воді, а потім розпорошена в кожну ніздрю, зменшує запалення, яке утруднює дихання.
Що робити
Ви можете купити готовий соляний спрей, а можете зробити його своїми руками, використовуючи воду, сіль і стандартний розпилювач.
Але перш ніж дотримуватися цих порад, обов'язково проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
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