Що робити, якщо заклало ніс: 5 дієвих лайфгаків

Якщо ніс постійно закладений, це спричиняє серйозний дискомфорт. Ці прийоми допоможуть розрідити слиз у носі та зменшити запалення. Але перш за все, звісно, вам варто звернутися до лікаря.

Суха холодна погода часто призводить до того, що нас усю зиму виснажує закладеність носа. Постійне сморкання й одутле обличчя можуть втомлювати. Крім того, труднощі з диханням вранці та ввечері – це не просто незручність, це серйозна проблема, яка може сприяти апное уві сні. Якщо у вас постійно закладений ніс, вам обов'язково потрібно проконсультуватися з лікарем. Крім того, щоб трохи полегшити свій стан, ви можете спробувати деякі з цих прийомів, які пропонує Womans World.

Спробуйте пару з корицею

Вдихання будь-якої пари допоможе розрідити слиз у носових проходах і легенях, а додавання щіпки кориці допоможе оживити ваш нюх.

Що робити

Наповніть мультиварку на дві третини водою. Потім додайте 1 столову ложку кориці та встановіть прилад на низький рівень, не закриваючи кришку. Посидьте біля інгалятора, зробленого своїми руками, 10-15 хвилин, глибоко дихаючи.

Спробуйте масаж

Ніжне розтирання обличчя стимулює носові пазухи, щоб швидко їх очистити.

Що робити

Помасажуйте між бровами легкими погладжувальними рухами. Потім рухайтеся до скронь і ковзайте великими пальцями від перенісся до щік. Повторіть це п'ять разів.

Зробіть компрес з евкаліптовою олією

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Ніколи не недооцінюйте силу теплого компресу.

Що робити

Заспокійливе тепло принесе вам миттєве полегшення, а кілька крапель евкаліптової олії на нижній край компресу (там, де ніс) допоможуть оживити носові пазухи і зменшити запалення. Але будьте обережні, щоб не розмастити олію і вона не потрапила вам в очі. Посидіть із теплим компресом на обличчі 10 хвилин.

Спробуйте душ з ароматерапією

Гарячий душ увечері – один із найкращих засобів від закладеності носа. Просте приймання душу з гарячою водою надає лікувальну дію, а пара допомагає покращити дихання.

Що робити

Щоб ще більше відкрити носові проходи, поміркуйте нід придбанням простого парогенератора для душу, який додасть аромати трав до теплої пари.

Спробуйте соляний спрей

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Очищена сіль Мертвого моря, розчинена у воді, а потім розпорошена в кожну ніздрю, зменшує запалення, яке утруднює дихання.

Що робити

Ви можете купити готовий соляний спрей, а можете зробити його своїми руками, використовуючи воду, сіль і стандартний розпилювач.

Але перш ніж дотримуватися цих порад, обов'язково проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

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