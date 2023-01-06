Простая кутья на пшенице

Хотя традиционно главное блюдо Сочельника делают с узваром, кулинарный блогер Юлия Левицкая решила поделиться своим способом ее приготовления, а также семейной историей.

"Кутью принесли!" — в дом вошли две девушки. Украшенные — лучше некуда. Одна была в старой, поеденной молью шубе, другая — в разорванном пальто. Обе в старых платках, вымазанных сажей, рабочих рукавицах, еще и в руках — сетка с начатой банкой сала.

"Ой, мамочки, чьи это такие грязные дети?" — вскрикнула моя тетя. Мы же с сестрой не выдержали и расхохотались. Маскарад удался, родители нас не узнали. Ну и конечно, куда деваться, угостили конфетами и печеньем…

Полжизни я прожила в маленькой деревне на Луганщине. Вертепами у нас не ходили. Все-таки коммунистическая власть хорошенько проехалась по украинскому Востоку — ходить по домам было стыдно, это считалось "старцеванием". То есть попрошайничеством. А вот дети охотно на Сочельник ходили по соседям с баночкой кутьи, угощали их кашей и получали взамен конфеты и печенье.

Мама всегда делала кутью из риса с медом, маком и изюмом. А вот я варю из пшеницы, заправляю медом, маком и изюмом. Хотя традиционная, конечно, делается с узваром, расскажу вам о своем варианте главного блюда Сочельника. Итак, давайте готовить!

Вам понадобится:

стакан пшеницы

200 г изюма

200 г грецких орехов

50 г мака

две столовые ложки меда

Фото: instagram.com/juliya_levicka

Приготовление пошагово:

1. Пшеницу хорошенько промываете, замачиваете на ночь в двух стаканах воды. Нет времени или забыли замочить — залейте на пару часов. Вода может быть холодной.

2. Как пройдет время, воду слейте и залейте тремя стаканами свежей. Когда пшеница закипит, варите на маленьком огне. На это уйдет где-то 2-2,5 часа. Большая часть зерен должна лопнуть и показать свое светлое нутро. Еще не лопнули, а воды уже нет – добавляйте еще жидкости!

3. Пока пшеница варится, промойте изюм и мак. Залейте их кипятком в отдельных мисочках. Пусть запариваются полчаса. Воду затем слейте.

4. Растворите в стакане теплой кипяченой воды мед, залейте готовую пшеницу, добавьте мак, изюм и орешки. Кутья готова!

Больше рецептов читайте на странице Юлии Левицкой instagram.com/juliya_levicka

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