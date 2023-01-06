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Росіяни знову обстріляли Курахове на Донеччині: що відомо

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни знову обстріляли Курахове на Донеччині: що відомо

Фото: Associated Press

Поранено щонайменше одну людину.

Російські війська 6 січня завдали ударів по Кураховому на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки та лікарня.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павла Кириленка.

Для атаки російські окупанти застосували артилерію. За словами Кириленка, урахово вже не вперше зазнає такого удару.

"Росіяни обстріляли центр міста, потрапили у дві багатоповерхівки та один приватний будинок. Також пошкоджено відділення місцевої лікарні - там, за попередньою інформацією, є одна поранена людина", - розповів він.

До слова, росіяни 6 січня також атакували Краматорськ ракетами, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко: "Окупанти двічі вдарили ракетами по місту. Є влучання у приватний житловий будинок. Попередньо постраждалих немає".

Нагадаємо, за минулу добу, 5 січня, російська армія з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків 58 разів обстріляла Херсонщину. Загинули шестеро людей, четверо — поранені. 

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Дата публікації
Перегляди
834
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