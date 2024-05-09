В Киев прибыла президент Европарламента Роберта Мецола

Украина 9 мая отмечает День Европы. По этому случаю в столицу прибыла президент Европарламента Роберта Мецола.

Сегодня Украина еще раз доказывает свою преданность демократическим идеалам и ценностям, за которые украинский народ борется с оккупантом. В этот важный день столица принимала президентку Европейского Парламента Роберту Мецоллу.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"В этот важный день я рад приветствовать в Киеве Президент Европейского Парламента Роберту Мецолу. Европарламент несомненно на передовой поддержке Украины. Он был первым институтом в ЕС, который выступил за предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе", — отметил Стефанчук.

Он добавил, что у Европарламента всегда был сильный голос, когда речь шла о создании международной коалиции в поддержку борьбы Украины за свободу и европейские ценности, когда речь шла о поставках оружия в Украину и усилении санкционного давления против России.

"И Украина всегда будет это ценить", — подчеркнул спикер ВР.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему украинцы с 2023 года 9 мая будут отмечать День Европы, а не День победы, как это было раньше. Он подчеркнул, что сейчас, как и 80 лет назад, Украина снова страдает войной и именно Европа нам помогает противостоять российской агрессии.

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