Зеленский объяснил, почему украинцы 9 мая будут праздновать День Европы: "Зло вернулось"

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему украинцы с 2023 года 9 мая будут отмечать День Европы, а не День победы, как это было раньше. Он подчеркнул, что сейчас, как и 80 лет назад, Украина снова страдает от войны и именно Европа нам помогает противостоять российской агрессии.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

Он подчеркнул, что зло снова вернулось в Украину. И сейчас вместо нацистов украинцев хотят уничтожить рашисты.

"И так же, как и во Второй мировой войне, мы сейчас не в одиночку против зла. Мы деремся против него, опираясь на общую силу народов свободного мира. Много лет назад на нашем континенте была установлена традиция празднования Дня Европы для празднования достигнутых мира и единства. Сегодня единство на нашем континенте приближает нас к празднованию первого дня нашего мира", — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский добавил, что теперь каждый год с завтрашнего дня 9 мая мы будем празновать наше историческое единство – единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм.

"Это будет День Европы, которая поддерживает украинцев все девять лет российской агрессии и уже 439 дней полномасштабного вторжения. Это будет День Европы, которая помогает нам бороться по всем направлениям. Это будет День Европы – нашей союзницы. Это будет День Европы – нашей, частью которой Украина всегда была, есть и будет", — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 9 мая Дня Европы совместно с Европейским союзом.

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