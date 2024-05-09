До Києва прибула президентка Європарламенту Роберта Мецола

Україна 9 травня відзначає День Європи. З цієї нагоди до столиці прибула президентка Європарламенту Роберта Мецола.

Сьогодні Україна вкотре доводить свою відданість демократичним ідеалам та цінностям, за які український народ веде боротьбу з окупантом. У цей важливий день столиця приймала президентку Європейського Парламенту Роберту Мецолу.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Цього важливого дня я радий вітати у Києві Президентку Європейського Парламенту Роберту Мецолу. Європарламент безсумнівно на передовій підтримки України. Він був першою інституцією в ЄС, яка виступила за надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі", - зауважив Стефанчук.

Він додав, що Європарламент завжди мав сильний голос, коли йшлося про створення міжнародної коаліції на підтримку боротьби України за свободу та європейські цінності, коли йшлося про постачання зброї в Україну та посилення санкційного тиску проти Росії.

"І Україна завжди це цінуватиме", - наголосив спікер ВР.

Новина доповнюється...