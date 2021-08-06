В Киеве начался форум экспертов Крымской платформы

Специалисты обсуждают предложения по деоккупации Крыму и преодоления вызовов безопасности.

В пятницу, 6 августа, в Киеве начал свою работу форум экспертов Крымской платформы. Это событие предшествует большому саммиту, который запланирован на 23 августа. Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Форум экспертов проводится для того, чтобы наработать качественную аналитику и сформировать предложения по деоккупации крымского полуострова, эффективно противостоять российской агрессии и дезинформации. Результаты обсуждений будут представлены на первом саммите Крымской платформы, в котором свое участие подтвердили представители более чем 30 стран.

Цель этого мероприятия — привлечь внимание к проблемам аннексированного Россией полуострова и объединить усилия по деоккупации украинских земель на международном уровне.

Как отметила во время выступления на форуме экспертов первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, саммит Крымской платформы будет учредительным и должен дать толчок к следующим шагам, цель которых — деоккупация Крыма.

"Вчера в Крыму на стелле появилась надпись:" Мы за Крымскую платформу ". И мы хотим, чтобы там появились украинские флаги ", — подчеркнула украинский дипломатка.

Новости мира: что обсуждали в рамках форума экспертов Крымской платформы

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