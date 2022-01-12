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В Одессе проучили автохама: месть попала на видео

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В Одессе проучили автохама: месть попала на видео

У горожан сдали нервы.

Одесситы решили проучить автохама, постоянно парковавшегося на тротуаре.

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Х. Одесса".

Разборки произошли около школы №117, в центре Одессы.

"Человек на этом "Рено" систематически ездит по тротуару около 117 школы и паркуется там же. На замечания, штрафы и наклейки ему безразлично, ставит как и ставил. А сегодня вообще бросился в драку, за что и был задут баллоном", — рассказали очевидцы .

На место инцидента приехал экипаж патрульной полиции. Полицейские забрали водителя в участок для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, в Харьковской области патрульные разыскивают дерзкого водителя, не уступившего дорогу "скорой". Медики из поселка Шевченково везли в Харьков женщину с инсультом, нуждавшуюся в немедленной госпитализации.

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