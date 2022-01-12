В Одесі провчили автохама: помста потрапила на відео

У містян здали нерви.
Одесити вирішили провчити автохама, який постійно паркувався на тротуарі.
Про це повідомляє Телеграм-канал "Х. Одеса".
Розбірки сталися біля школи №117, в центрі Одеси.
"Людина на цьому “Рено” систематично їздить тротуаром біля 117 школи і паркується там же. На зауваження, штрафи і наклейки йому байдуже, ставить як і ставив. А сьогодні взагалі кинувся в бійку, за що і був задутий балоном”, - розповіли очевидці.
На місце інциденту приїхав екіпаж патрульної поліції. Поліцейські забрали водія до відділку для з'ясування всіх обставин.
Нагадаємо, у Харківській області патрульні розшукують зухвалого водія, який не поступився дорогою "швидкій". Медики із селища Шевченкове везли до Харкова жінку з інсультом, що потребувала негайної шпиталізації.
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