Жителям Одесской области рекомендовано находиться в укрытиях.
Сегодня, 17 октября, во время воздушной тревоги в Одесской области раздались взрывы.
Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
По предварительным данным, в области работают силы противовоздушной обороны.
Жителям Одесской области рекомендовано находиться в укрытиях. Воздушная тревога в регионе объявлена в 16:46 и продолжается по состоянию на 17:30.
Напомним, утром 17 октября, спикер председателя Одесской ОВА Сергей Брачук сообщил, что россияне из истребителя Су-35 нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одесской области.
Обстрел Украины 17 октября
Армия РФ в понедельник, 17 октября, снова атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе. Под вражеским огнем оказались гражданские здания и объекты инфраструктуры в разных регионах страны и Киеве.
Утром 17 октября россияне обстреляли энергетическую инфраструктуру в Днепропетровской и Сумской областях.
После утренней атаки днем Россия ракетами обстреляла Винницкую область. Произошло попадание по объекту критической инфраструктуры. Предварительно, без жертв.
О звуках взрывов также сообщали на Тернопольщине и Хмельнитчине. Там, по предварительным данным, работали силы противовоздушной обороны.
Также российские ракеты после 13:00 летели на Киев, однако их всех сбили.
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