Сегодня, 17 октября, во время воздушной тревоги в Одесской области раздались взрывы.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

По предварительным данным, в области работают силы противовоздушной обороны.

Жителям Одесской области рекомендовано находиться в укрытиях. Воздушная тревога в регионе объявлена в 16:46 и продолжается по состоянию на 17:30.

Напомним, утром 17 октября, спикер председателя Одесской ОВА Сергей Брачук сообщил, что россияне из истребителя Су-35 нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одесской области.

Обстрел Украины 17 октября

Армия РФ в понедельник, 17 октября, снова атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе. Под вражеским огнем оказались гражданские здания и объекты инфраструктуры в разных регионах страны и Киеве.

Утром 17 октября россияне обстреляли энергетическую инфраструктуру в Днепропетровской и Сумской областях.

После утренней атаки днем Россия ракетами обстреляла Винницкую область. Произошло попадание по объекту критической инфраструктуры. Предварительно, без жертв.

О звуках взрывов также сообщали на Тернопольщине и Хмельнитчине. Там, по предварительным данным, работали силы противовоздушной обороны.

Также российские ракеты после 13:00 летели на Киев, однако их всех сбили.

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