Эксперт рассказал, как Воздушные силы сбивают дроны-камикадзе

Новейшие системы ПВО могут помочь оградить небо от вражеских беспилотников.

Воздушные силы Украины используют все имеющиеся ресурсы для уничтожения дронов-камикадзе, которыми россияне бьют по инфраструктурным и гражданским объектам Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал бывший начальник пресс-службы Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев.

Он подчеркнул, что сбить иранские дроны – не простая задача.

"Используются все имеющиеся ресурсы. Это ракетные комплексы противовоздушной обороны С-300, зенитно-ракетные комплексы "Бук", переносные ракетно-зенитные комплексы "Игла", возможно, еще есть польская копия "Иглы" — ПЗРК "Гром"", — пояснил Селезнев.

Он также подтвердил, что военные ВСУ сбивают дроны даже стрелковым оружием.

Сложность противодействия иранским дронам состоит в том, что эти беспилотники имеют относительно небольшой размер, поэтому зенитчикам сложно заметить такой объект.

Еще одной проблемой является то, что Россия запускает дроны группами. Зенитно-ракетные комплексы могут сбить часть из них, остальное приходится ликвидировать другими средствами.

Владислав Селезнев отметил, что новейшие системы противовоздушной обороны могут облегчить работу украинских военных и оградить украинское небо от вражеских дронов.

"Что касается вообще тенденции, то очевидно, что первое, что необходимо сейчас с учетом тактики РФ с массированным использованием дронов-камикадзе, ракет разных типов – нам нужны многоракетные компоненты ПВО: будь то IRIS-T, первый образец которой уже выполняет задачи на юге нашей страны, возможно, это NASAMS", - резюмировал он.

Атака дронами-камикадзе Киева 17 октября: что известно

Россия 17 октября атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе. Под вражеским огнем оказались гражданские здания и объекты инфраструктуры в разных регионах страны и Киеве.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об атаке Шевченковского района вражескими дронами-камикадзе, в результате чего произошел взрыв в жилом доме. По предварительным данным, под завалами столичного дома погибли четыре человека, среди которых молодые супруги, ожидавшие рождения ребенка. По данным ГСЧС, 19 человек удалось спасти.

Кличко сообщил, что на Киев летели 28 дронов, большинство которых уничтожило ПВО.

По информации мэра, россияне попытались атаковать столицу, чтобы создать гуманитарную катастрофу и оставить людей без отопления и электроэнергии.

Также известно, что в результате удара 16 семей потеряли дома. Их квартиры были в многоэтажке, разрушенной дроном, запущенным армией РФ.

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