Експерт розповів, як Повітряні сили збивають дрони-камікадзе

Новітні системи ППО можуть допомогти захистити небо від ворожих безпілотників.

Повітряні сили України використовують всі наявні ресурси для знищення дронів-камікадзе, якими росіяни б'ють по інфраструктурних та цивільних об'єктах України.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів колишній начальник прес-служби Генштабу ЗСУ полковник Владислав Селезньов.

Він підкреслив, що збити іранські дрони – не проста задача.

"Використовуються всі наявні ресурси. Це ракетні комплекси протиповітряної оборони С-300, зенітно-ракетні комплекси "Бук", переносні ракетно-зенітні комплекси "Ігла", можливо, ще є польська копія "Ігли" – ПЗРК "Грім"", - пояснив Селезньов.

Він також підтвердив, що військові ЗСУ збивають дрони навіть стрілецькою зброєю.

Складність протидії іранським дронам полягає у тому, що ці безпілотники мають відносно невеликий розмір, тому зенітникам складно помітити такий об'єкт.

Ще однією проблемою є те, що Росія запускає дрони групами. Зенітно-ракетні комплекси можуть збити частину з них, решту доводиться ліквідувати іншими засобами.

Владислав Селезньов зазначив, що новітні системи протиповітряної оборони можуть полегшити роботу українських військових та захистити українське небо від ворожих дронів.

"Що стосується взагалі тенденції, то очевидно, що перше, що необхідно зараз з урахуванням тактики РФ з масованим використанням дронів-камікадзе, ракет різних типів – нам потрібні багаторакетні компоненти ППО: чи то IRIS-T, перший зразок якої вже виконує завдання на півдні нашої країни, можливо це NASAMS", -резюмував він.

Атака дронами-камікадзе Києва 17 жовтня: що відомо

Росія 17 жовтня атакувала Україну ракетами та дронами-камікадзе. Під ворожим вогнем опинилося цивільні будівлі та об'єкти інфраструктури у різних регіонах країни та Києві.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про атаку Шевченківського району ворожими дронами-камікадзе, в результаті чого стався вибух в житловому будинку. За попередніми даними, під завалами столичного будинку загинуло четверо людей, серед яких молоде подружжя, яке чекало на народження дитини. За даними ДСНС, 19 людей вдалося врятувати.

Кличко тако повідомив, що на Київ летіли 28 дронів, більшість яких знищила ППО.

За інформацією мера, росіяни спробували атакувати столицю, щоб створити гуманітарну катастрофу і залишити людей без опалення та електроенергії.

Наразі також відомо, що у результаті удару 16 сімей втратили оселі. Їхні квартири були у багатоповерхівці, яку зруйнував дрон, запущений армією РФ.

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