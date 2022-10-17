Іранські дрони-камікадзе Shahed-136: що потрібно знати, щоб вберегтися

Як захиститися від іранських дронів-камікадзе.

Росія в понеділок, 17 жовтня, вкотре вдарила по Україні іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Щоб вберегтися в разі атаки, необхідно знати, як розпізнати безпілотник, та що робити, якщо помітили його.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Як розпізнати дрон-камікадзе:

БПЛА має гучний двигун . Його звук нагадує роботу бензопили чи двигуна мопеда .

. Його звук . Літає на невеликій висоті. Складно збивається силами ППО, але його легко помітити із землі.

Як діяти, якщо помітили дрон-камікадзе:

негайно знайдіть укриття . Користуйтеся паркінгами, цоколями або підвалами;

. Користуйтеся паркінгами, цоколями або підвалами; якщо ви знаходитесь у приміщенні, то скористайтеся правилом двох стін ;

; перебувайте в укритті до закінчення сигналу повітряної тривоги ;

; тримайтеся якомога далі від військових об'єктів, місць скупчення людей та об'єктів критичної інфраструктури ;

; не залишайтеся у транспорті та на відкритих ділянках;

арки, підвали панельних будинків, під'їзди, сходові майданчики, автозаправки не підходять для укриття ;

; побачивши переміщення дрона-камікадзе, телефонуйте за номером 102 ;

; не наближайтеся, не торкайтеся та не знімайте місця влучання або збиті БпЛА.

Нагадаємо, вранці 17 жовтня російська армія атакувала Київ іранськими дронами-камікадзе. Внаслідок влучання по житловому будинку загинуло чотири людини. Одна із жертв була на шостому місяці вагітності.

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