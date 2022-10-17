Іранські дрони-камікадзе Shahed-136: що потрібно знати, щоб вберегтися

Як захиститися від іранських дронів-камікадзе.
Росія в понеділок, 17 жовтня, вкотре вдарила по Україні іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Щоб вберегтися в разі атаки, необхідно знати, як розпізнати безпілотник, та що робити, якщо помітили його.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Як розпізнати дрон-камікадзе:
- БПЛА має гучний двигун. Його звук нагадує роботу бензопили чи двигуна мопеда.
- Літає на невеликій висоті. Складно збивається силами ППО, але його легко помітити із землі.
Як діяти, якщо помітили дрон-камікадзе:
- негайно знайдіть укриття. Користуйтеся паркінгами, цоколями або підвалами;
- якщо ви знаходитесь у приміщенні, то скористайтеся правилом двох стін;
- перебувайте в укритті до закінчення сигналу повітряної тривоги;
- тримайтеся якомога далі від військових об'єктів, місць скупчення людей та об'єктів критичної інфраструктури;
- не залишайтеся у транспорті та на відкритих ділянках;
- арки, підвали панельних будинків, під'їзди, сходові майданчики, автозаправки не підходять для укриття;
- побачивши переміщення дрона-камікадзе, телефонуйте за номером 102;
- не наближайтеся, не торкайтеся та не знімайте місця влучання або збиті БпЛА.
Нагадаємо, вранці 17 жовтня російська армія атакувала Київ іранськими дронами-камікадзе. Внаслідок влучання по житловому будинку загинуло чотири людини. Одна із жертв була на шостому місяці вагітності.
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