Сьогодні, 17 жовтня, під час повітряної тривоги в Одеській області пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі в соцмережах.

За попередніми даними, в області працюють сили протиповітряної оборони.

Жителям Одещини рекомендовано перебувати в укриттях. Повітряна тривога в Одеській області оголошена о 16:46 і триває досі, станом на 17:30.

Нагадаємо, вранці 17 жовтня, речник голови Одеської ОВА Сергій Брачук повідомив, що росіяни з винищувача Су-35 завдали ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Одеській області.

Обстріл України 17 жовтня

Армія РФ у понеділок, 17 жовтня, знову атакувала Україну ракетами та дронами-камікадзе. Під ворожим вогнем опинилося цивільні будівлі та об'єкти інфраструктури у різних регіонах країни та Києві.

Вранці 17 жовтня росіяни ракетами обстріляли енергетичну інфраструктуру в Дніпропетровській та Сумській областях.

Після ранкової атаки, вдень Росія ракетами обстріляла Вінницьку область. Сталося влучання по об'єкту критичної інфраструктури. Попередньо, без жертв.

Про звуки вибухів також повідомляли на Тернопільщині та Хмельниччині. Там, за попередніми даними, працювали сили протиповітряної оборони.

Також російські ракети після 13:00 летіли на Київ, проте їх усіх збили.

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