В Украине будут проверять загранпаспорта: причина

Нацкомиссия по стандартам государственного языка хочет гармонизировать транслитерацию с международными стандартами.

В Украине проверят транслитерацию имен в загранпаспортах.

Об этом рассказала руководительница Нацкомиссии по стандартам государственного языка Арина Демская в эфире "Украина 24".

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"Нельзя сказать, что сегодня возникла потребность в изменении транслитерации, но время от времени такие правила нужно пересматривать. Международный стандарт и украинский язык в международном транслитерационном стандарте присутствуют, датированы 1995 годом. Это международная стандартная таблица транслитерирования, очевидно, что она не будет пересматриваться в ближайшее время. Будем ли мы пересматривать? Нет. Мы просто еще раз сверим, соответствуют ли наши транслитерационные практики международным. Если соответствуют – мы сохраним все как есть. Если же произошли какие-то изменения, мы просто унифицируем с международными стандартами", — сказала она.

По ее словам комиссия должна привести в соответствие с международными стандартами украинские имена и фамилии.

"Как получится на практике — посмотрим, какие решения примет комиссия, какие будут рекомендации Института украинского языка. Согласно закону комиссия должна свои решения обсуждать с Институтом украинского языка, другими научными учреждениями, которые занимаются украинским языком", - отметила Арина Демская.

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