В Україні перевірятимуть закордонні паспорти: причина

Нацкомісія зі стандартів державної мови хоче гармонізувати транслітерацію з міжнародними стандартами.

В Україні перевірять транслітерацію імен у закордонних паспортах.

Про це розповіла очільниця Нацкомісії зі стандартів державної мови Орися Демська в ефірі "Україна 24".

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"Не можна сказати, що сьогодні виникла потреба в зміні транслітерації, але час від часу такі правила потрібно переглядати. Міжнародний стандарт і українська мова в міжнародному транслітераційному стандарті присутні, датовані 1995 роком. Це міжнародна стандартна таблиця транслітерування, очевидно, що вона не буде переглядатися найближчим часом. Чи будемо ми переглядати? Ні. Ми просто ще раз звіримо, чи відповідають наші транслітераційні практики міжнародним. Якщо відповідають — ми збережемо все як є. Якщо ж відбулися якісь зміни, ми просто уніфікуємо з міжнародними стандартами", — сказала вона.

За її словами комісія має привести у відповідність до міжнародних стандартів українські імена і прізвища.

"Як вийде на практиці — подивимося, які рішення прийме комісія, які будуть рекомендації Інституту української мови. Згідно із законом комісія повинна свої рішення обговорювати з Інститутом української мови, іншими науковими установами, які займаються українською мовою", —зазначила Орися Демська.

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