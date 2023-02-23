В Запорожье и в Херсоне прогремели взрывы

Ночь на 23 февраля 2023 началась со взрывов.
В Запорожье раздались взрывы.
Речь идет о громких звуках на территории области, а не в самом Запорожье. Тем временем в городе спокойно.
По сообщению мониторинговых каналов, звуки взрывов слышны в Запорожском районе.
По предварительной информации, речь идет о движении беспилотника, но в настоящее время эта информация не проверена.
Также прогремели взрывы в Херсоне. Речь идет об артиллерийском обстреле со стороны временно оккупированных Олешек.
По состоянию на сегодняшний день в Херсонской и Запорожской областях не объявлена воздушная тревога, но позаботьтесь о собственной безопасности и наблюдайте за официальными сообщениями властей.
Обстрелы Херсона
Напомним, что 21 февраля 2023 года, во время обращения российского диктатора Владимира Путина в Федеральное собрание, россияне снова атаковали Херсон — пять человек погибли, еще 16 были ранены и госпитализированы.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел россиянами Херсона 21 февраля "звериным" и выразил искренние соболезнования родным погибших.
В ночь на 22 февраля в Херсоне снова прогремели взрывы.
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