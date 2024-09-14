У Зеленского прокомментировали угрозы Путина

Путин прибег к угрозам после разрешения Запада бить вглубь России.
Угрозы российского диктатора Владимира Путина говорят о его страхе.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.
Ермак подчеркнул, что Украине нужны сильные решения. По его мнению, террор можно прекратить, уничтожив военные объекты, с которых он берет начало.
"Российский террор начинается на складах оружия, аэродромах и военных базах на территории РФ. Если Россия не готова прекратить террор добровольно, нужно заставить их это сделать силой. Любые угрозы они делают от страха упустить возможности убивать людей ", — отметил Ермак.
По его словам, разрешение на удары Украины вглубь России ускорит решение проблемы российского террора и не позволит ему распространиться на другие страны мира. Именно к этому стремится российский диктатор Владимир Путин.
Добавим, в Польше прокомментировали угрозы Путина из-за дальнобойных ударов.
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