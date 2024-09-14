У Зеленського прокоментували погрози Путіна

Погрози російського диктатора Володимира Путіна свідчать про його страх.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

Єрмак наголосив, що Україні потрібні сильні рішення. На його думку, терор можливо припинити, знищивши військові об‘єкти, з яких він бере початок.

"Російський терор починається на складах зброї, аеродромах і воєнних базах на території РФ. Якщо Росія не готова припинити терор добровільно, потрібно змусити їх це зробити силою. Будь-які погрози вони роблять від страху втратити можливості вбивати людей", - зазначив Єрмак.

За його словами, дозвіл на удари України вглиб Росії пришвидшить вирішення проблеми російського терору і не дозволить йому розповсюдитись на інші країни світу. Саме цього прагне російський диктатор Володимир Путін.

Додамо, у Польщі прокоментували погрози Путіна через далекобійні удари.

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