Волна похолодания: когда в Украину вернется тепло

По словам Натальи Диденко, потепление начнется со среды, 14 июня.

В понедельник, 12 июня, дневная температура воздуха в западных и северных областях не будет превышать +10+16 градусов.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

На юге и востоке завтра будет теплая погода – +20+26 градусов.

В Винницкой, Черкасской, Полтавской областях – +16+21 градус тепла, в Кировоградской и Днепропетровской +19+23 градусов.

"В понедельник в Украине еще удержится влажная погода. Местами предполагаются дожди и грозы. Меньшая вероятность осадков 12 июня — западная часть, Харьковщина, Луганщина, Одесщина, Винницкая, Черкасская области", — говорит Диденко.

Ветер будет с северо-востока, порывистый, местами с штормовым порывом до 15-20 метров в секунду.

В Киеве завтра будет облачно, сыро и ветрено. Температура воздуха будет колебаться около +14+16 градусов.

Потепление начнется со среды, 14 июня, обещает синоптик.

Напомним, украинцев предупредили об опасности из-за резкой смены погоды.

Читайте также: