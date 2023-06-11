Каховское водохранилище обмелело на 70% – Минприродных ресурсов

После подрыва Каховской ГЭС оккупантами по состоянию на утро 11 июня водохранилище потеряло почти 13,95 куб. км воды, что составляет 70% его объемов.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Эксперты фиксируют снижение уровня воды в Днепре ниже разрушенной плотины Каховской ГЭС. Так, на отметке Херсон он снизился почти на 1,5 м и составляет – 4,2 м. В среднем за сутки удерживается тенденция снижения уровня на 1-5 см в час.

Уровень воды в водохранилище в районе Никополя составляет 9,35 м.

В районе природного парка "Нижнеднепровский" вода взошла на 20 см по сравнению с показателями за 10 июня. Продолжается обмеление акватории в нацпарке "Каменская Сечь" — более 7 метров.

"Специалисты Государственной экологической инспекции и Госводагентства, в местах, где это возможно, осуществляют отбор проб воды. По результатам лабораторных исследований, в днепровской воде и воде р. Ингулец содержание нефтепродуктов не превышает предельно допустимых концентраций", — говорится в сообщении.

Напомним, после подрыва Каховской ГЭС Черное море начало опресняться, соленость воды вблизи Одессы ниже нормы почти в три раза.

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