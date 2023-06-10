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Украинцев предупредили об опасности из-за резкой смены погоды

Автор
Павел ЗаяцПавел Заяц
Дата публикации
Просмотры
2004
Время на прочтение
1 мин
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Украинцев предупредили об опасности из-за резкой смены погоды

Фото: УНИАН

В зону потенциальной опасности попала вся территория страны.

Укргидрометцентр предупредил об "опасных метеорологических явлениях" из-за изменения погоды в Украине — грозы и сильный ветер.

"11 июня в Украине грозы, порывы ветра 15-20 м/с, в Херсонской, Запорожской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской и Житомирской областях дождь, днем в южных областях в отдельных районах град", — говорится в сообщении синоптиков в Facebook.

По данным Укргидрометцентра, в опасную "желтую" зону попала вся территория Украины.

На всей территории Украины ожидаются ливни, град и сильный ветер. / © Укргидрометцентр
На всей территории Украины ожидаются ливни, град и сильный ветер. / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, воскресенье 11 июня в Украине будет дождливо с грозами и сильным ветром. Днем на юге в отдельных районах будет град. Ночью температура воздуха будет 14-19° тепла. Днем воздух прогреется до 19-24° тепла.

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Дата публикации
Просмотры
2004
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