Воздвижения Креста Господня: традиции и обычаи

С этого дня птицы улетают в теплые края.

Воздвижения Честного Креста Господня (Воздвижения, Сдвиг) — один из самых больших 12 христианских праздников, который празднуется христианами в память об обнаружении креста, на котором распяли Иисуса Христа, который отмечается 27 сентября.

Воздвижения Креста Господня: церковные легенды

По обретение Господня Креста, то христианская традиция передала нам несколько разных легенд. Три из них приписывают обретения Креста празднике Елене, матери императора Константина Великого. Датой обретения Креста ориентировочно считают 326 год. Историки не располагают информацией о Воздвижения Креста Господня сразу после его нахождения.

Начало праздничные Воздвижения дало посвящение храма Воскресения Господня, который построил св. Константин Великий на Голгофе в Иерусалиме. Посвящение храма произошло за иерусалимского епископа Макария 13 сентября 335 года. На следующий день — 14 сентября — состоялось торжественное воздвижение найденного Креста Господня.

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Второе важное событие, сделавшее общим праздник Воздвижения на Востоке и на Западе это возвращение св. Господа Креста из персидского неволе. Персидский царь Хозрой в 614 году получил Иерусалим и забрал Господень Крест в свою столицу в Ктесифон. В 628 году император Ираклий (610-641 годы) по своей победе над персами нашел св. Крест и принес его в Иерусалим, где 14 сентября состоялось второе торжественное воздвижение-подъем св. Креста. С тех пор праздник называется: "Всемирное Воздвижение Честного и Живоносного Креста".

Поскольку праздник Воздвижения напоминал Христово распятие и смерть и приравнивался к Великой Пятницы, то с древнейших времен стало традицией св. Церкви в этот день соблюдать строгий пост.

Праздник Воздвижения Честного Креста относится к очень старинным праздникам, но как история обретения св. Господа Креста, так и история установления праздника покрыты дымкой различных легенд, и нелегко здесь отличить историческую действительность от обычной набожной легенды. Надо заметить, что в праздновании этого праздника не идет об обычном почитания-поклонения св. Кресту, которое бывает в Крестопоклонную неделю. Здесь речь идет о том, что собственно составляет этот праздник и о чем говорит само название праздника: Воздвижение, что значит Вознесения, то есть особенно торжественный обряд почитания и прославления Святого Креста.

Воздвижения Креста Господня: народные традиции

В народе этот праздник называют значительно короче — "Воздвижения". С этого дня птицы улетают в теплые края, наступают холода, "земля на Воздвижения ближе к зиме движется". По народным представлениям, в этот день нельзя ходить в лес, поскольку на юг не только птицы летят, но и ползут змеи, поэтому прогулка может быть опасной.

Но перед тем, как змеи спрячутся, предстоит совет, на котором должен отчитаться за свои поступки гады. Те, кто не нарушил течение года данного обета, имеют право отдыхать до следующего Руфа — 21 апреля, когда змей снова вылезает из земли; зато такие, что ужалили людей или животных, не имеют права на отдых, потому что их "не берет земля", а затем нечестивцев прогоняют прочь; это особенно опасно змей — оно бросается под колеса, нападает на людей. Поэтому, веря в такую легенду, детям запрещали ходить в лес, чтобы не встретиться с "шатунами", а также не провалиться в яму, где должны зимовать пресмыкающиеся. Если кто-то провалится, то будет всю зиму лизать с ними «змеиный камень».

Как пишет известный украинский этнограф Василий Скуратовский "Мисяцелик", таких или подобных легенд в народе существовало множество. В определенной степени они воспитывали у детей любовь к природе, ко всему живому, окружающему нас.

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