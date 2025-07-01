Запорожье атаковали беспилотники: прозвучали взрывы

Дрон / © ТСН.ua

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В ночь на 1 июля в Запорожье прогремели взрывы.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в сообщении в соцсетях.

Он рассказал, что работает наша ПВО и посоветовал к отбою находиться в безопасных местах.

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Также чиновник предупредил об угрозе ударов скоростных ракет по Запорожской области и взрывам в Запорожье.

О взрывах в Запорожье также сообщили местные СМИ.

Напомним, что ранее в ЦПИ намекнули на успешный удар по оккупантам в Донецке .

ВСУ наносили удар по важному скоплению российских сил в оккупированном Донецке.

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