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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
663
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1 хв

Запоріжжя атакували безпілотники: прозвучали вибухи

Росіяни вночі традиційно атакують українські міста.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 1 липня у Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у повідомленні у соцмережах.

Він розповів, що “працює наша ППО” та порадив до відбою перебувати у безпечних місцях.

Також посадовець попередив про загрозу ударів швидкісних ракет по Запорізькій області та вибухи на Запоріжжі.

Про вибухи у Запоріжжі до того ж повідомили місцеві ЗМІ.

Нагадаємо, що раніше у ЦПД натякнули на успішний удар по окупантах у Донецьку.

ЗСУ завдавали удару по важливому скупченню російських сил в окупованому Донецьку.

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