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Запоріжжя атакували безпілотники: прозвучали вибухи
Росіяни вночі традиційно атакують українські міста.
У ніч проти 1 липня у Запоріжжі пролунали вибухи.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у повідомленні у соцмережах.
Він розповів, що “працює наша ППО” та порадив до відбою перебувати у безпечних місцях.
Також посадовець попередив про загрозу ударів швидкісних ракет по Запорізькій області та вибухи на Запоріжжі.
Про вибухи у Запоріжжі до того ж повідомили місцеві ЗМІ.
Нагадаємо, що раніше у ЦПД натякнули на успішний удар по окупантах у Донецьку.
ЗСУ завдавали удару по важливому скупченню російських сил в окупованому Донецьку.