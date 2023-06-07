Жителей Энергодара просят покинуть город из-за возможной угрозы от Запорожской АЭС.

Об этом заявил первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк в комментарии проекта Радио Свобода "Новости Приазовья".

"Ничего не меняется за весь год оккупации, который они (российские военные – ред.) находятся там. На предмет того, могут или не могут они угрожать аварией на ЗАЭС? Конечно, откровенных угроз нет, но то, как эксплуатируется станция, поэтому, что там сделаны склады техники, боеприпасов — на территории станции, то понятно, что ситуация в любое время может выйти из-под контроля и быть критической", — сказал Самойдюк.

Следовательно, жителей Энергодара просят покинуть город и территорию вокруг города. Тем, кто не может этого сделать сейчас, советуют, если есть транспорт, держать его полностью заправленным со всеми тревожными чемоданами, собранными документами, ценными вещами и другими средствами первой необходимости.

"Потому что если ситуация выйдет из-под контроля, то можем рассчитывать, что они (оккупанты — ред.) будут обязаны и вынуждены дать "коридоры" для выезда населения с такой территории", — добавил заместитель городского головы Энергодара.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сразу после подрыва Каховской ГЭС сообщил, что в настоящее время после преступного подрыва оккупантами Каховской ГЭС Запорожская атомная электростанция не работает. Все блоки ЗАЭС выключены из сети и находятся в охлажденном состоянии.

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