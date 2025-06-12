Писториус дал окончательный ответ по поставкам TAURUS для Украины

Борис Писториус. / © Associated Press

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Германия больше не рассматривает передачу крылатых ракет Taurus Украине.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

"Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это? Я отвечаю вам: нет!" — сказал Писториус, реагируя на вопросы журналистов о позиции нового правительства ФРГ.

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Напомним, 28 мая Мерц также пообещал снять все ограничения относительно дальности использования немецкого оружия, "чтобы Украина могла защищаться за пределами своих границ".

Однако уже позже, во время конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, Фридрих Мерц не дал четкого ответа, когда Украина может получить дальнобойные ракеты Taurus.

Новый кабинет министров во главе с канцлером Фридрихом Мерцом, похоже, отходит от ранее озвученных обещаний по поводу возможной поставки дальнобойного вооружения. Хотя ранее Мерц, будучи в оппозиции, неоднократно призывало правительство Олафа Шольца передать Украине эти ракеты.