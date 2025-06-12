Пісторіус дав остаточну відповідь щодо передавання TAURUS для України

Борис Пісторіус. / © Associated Press

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Німеччина більше не розглядає передачу крилатих ракет Taurus Україні.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

“Ви поставили мені питання, чи ми це розглядаємо? Я відповідаю вам: ні!” — сказав Пісторіус, реагуючи на запитання журналістів щодо позиції нового уряду ФРН.

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Нагадаємо, 28 травня Мерц також пообіцяв зняти всі обмеження щодо дальності використання німецької зброї, “щоб Україна могла захищатися за межами своїх кордонів”.

Проте вже пізніше, під час конференції з президентом України Володимиром Зеленським Фрідріх Мерц не дав чіткої відповіді, коли Україна може отримати далекобійні ракети Taurus.

Новий кабінет міністрів на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом, схоже, відходить від раніше озвучених обіцянок щодо можливого постачання далекобійного озброєння. Хоча раніше Мерц, перебуваючи в опозиції, неодноразово закликав уряд Олафа Шольца передати Україні ці ракети