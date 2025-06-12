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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
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Пісторіус дав остаточну відповідь щодо передавання TAURUS для України

Міністр оборони ФРН відкинув можливість постачання далекобійних ракет, попри попередні сигнали.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Борис Пісторіус

Борис Пісторіус. / © Associated Press

Німеччина більше не розглядає передачу крилатих ракет Taurus Україні.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

“Ви поставили мені питання, чи ми це розглядаємо? Я відповідаю вам: ні!” — сказав Пісторіус, реагуючи на запитання журналістів щодо позиції нового уряду ФРН.

Нагадаємо, 28 травня Мерц також пообіцяв зняти всі обмеження щодо дальності використання німецької зброї, “щоб Україна могла захищатися за межами своїх кордонів”.

Проте вже пізніше, під час конференції з президентом України Володимиром Зеленським Фрідріх Мерц не дав чіткої відповіді, коли Україна може отримати далекобійні ракети Taurus.

Новий кабінет міністрів на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом, схоже, відходить від раніше озвучених обіцянок щодо можливого постачання далекобійного озброєння. Хоча раніше Мерц, перебуваючи в опозиції, неодноразово закликав уряд Олафа Шольца передати Україні ці ракети

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