Продукты с наибольшим содержанием белка: список

Продукты с высоким содержанием белка способствуют поддержанию хорошей физической формы.

Белок (протеин) необходим нашему организму. Употребление белковых продуктов имеет ряд преимуществ: способствует снижению веса, увеличивает мышечную массу и придает силу.

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Яйца

Они содержат витамины, минералы. Яичный белок – это протеин в чистом виде.

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Куриная грудка

Куриная грудка – продукт с высоким содержанием белка и считается диетическим продуктом из-за небольшого количества жиров (ниже 8%). А вот содержание белка на 100 г мяса превышает 24%. Благодаря этому организм получает 130 ккал.

Красное мясо

Говядина – это важный и невероятно аппетитный источник белка. Кроме того, в нем присутствует большое количество витаминов В3 и В12, железа и цинка.

100 г постной говядины содержат 16 г белка и 150 ккал.

Греческий йогурт

Низкокалорийный, обогащенный кальцием и пробиотиками этот йогурт обладает необыкновенным вкусом и густой кремовой текстурой.

В 100 г обезжиренного йогурта содержится 10 г белка (ровно столько белка содержит 40 г куриной грудки).

Молоко

Молоко – очень важный источник белка. В молоке есть практически все питательные вещества, необходимые нашему организму. Молоко обогащено кальцием, фосфором и рибофлавином (витамин В2).

Миндаль

Миндаль наиболее богат белком по сравнению с другими видами орехов — 18%. 100 г миндаля содержит 19 г чистого белка.

Однако он очень калорийный - 645 ккал на 100 г орехов. Основную калорийность составляют насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. Также в составе присутствуют витамин А, тиамин, множество витаминов группы В и другие микроэлементы.

Фисташки (13%) и кешью (11%) занимают почетные вторые и третьи места среди богатых белками орехов.

Брокколи

Эта разновидность капусты – лидер по содержанию белка среди овощей (в 100 г капусты содержится 3 г чистого белка), а также он является источником витаминов и минералов: витамины А, В, Е, С, К, клетчатки, йода, фосфора и других микроэлементов .

Также в брокколи содержатся биоактивные питательные вещества, помогающие бороться с раковыми клетками.

Кроме этого, брокколи низкокалорийные: всего 30 ккал на 100 г.

Рыба

Рыба насыщена многими микроэлементами, и главное – содержит жирные Омега-3 кислоты, которые крайне важны для здоровья сердца.

Различные виды рыб содержат разное количество белка в своем химическом составе. У лососевых, например, 21 г чистого белка на 100 г продукта, при этом калорийность составляет 172 ккал.

Среди прочей рыбы особенно выделяется тунец.

Тунец является практически чистым белком, поскольку жира и калорий в нем мало. Тунец содержит большое количество полезных веществ и значительное количество жирных кислот Омега-3.

100 г тунца содержат 29 г белка, что дает организму 96 ккал.

Креветки

Креветки – это колодец протеина, витаминов и микроэлементов. Креветки являются низкокалорийной пищей, но наполнены разнообразными полезными веществами. В частности, йод, селен и витамин В12, жирные Омега-3 кислоты.

100 г креветок содержат 18 г белка, что дает организму 84 ккал.

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