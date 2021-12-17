Продукты с наибольшим содержанием белка: список

Продукты с высоким содержанием белка способствуют поддержанию хорошей физической формы.
Белок (протеин) необходим нашему организму. Употребление белковых продуктов имеет ряд преимуществ: способствует снижению веса, увеличивает мышечную массу и придает силу.
Яйца
Они содержат витамины, минералы. Яичный белок – это протеин в чистом виде.
Куриная грудка
Куриная грудка – продукт с высоким содержанием белка и считается диетическим продуктом из-за небольшого количества жиров (ниже 8%). А вот содержание белка на 100 г мяса превышает 24%. Благодаря этому организм получает 130 ккал.
Красное мясо
Говядина – это важный и невероятно аппетитный источник белка. Кроме того, в нем присутствует большое количество витаминов В3 и В12, железа и цинка.
100 г постной говядины содержат 16 г белка и 150 ккал.
Греческий йогурт
Низкокалорийный, обогащенный кальцием и пробиотиками этот йогурт обладает необыкновенным вкусом и густой кремовой текстурой.
В 100 г обезжиренного йогурта содержится 10 г белка (ровно столько белка содержит 40 г куриной грудки).
Молоко
Молоко – очень важный источник белка. В молоке есть практически все питательные вещества, необходимые нашему организму. Молоко обогащено кальцием, фосфором и рибофлавином (витамин В2).
Миндаль
Миндаль наиболее богат белком по сравнению с другими видами орехов — 18%. 100 г миндаля содержит 19 г чистого белка.
Однако он очень калорийный - 645 ккал на 100 г орехов. Основную калорийность составляют насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. Также в составе присутствуют витамин А, тиамин, множество витаминов группы В и другие микроэлементы.
Фисташки (13%) и кешью (11%) занимают почетные вторые и третьи места среди богатых белками орехов.
Брокколи
Эта разновидность капусты – лидер по содержанию белка среди овощей (в 100 г капусты содержится 3 г чистого белка), а также он является источником витаминов и минералов: витамины А, В, Е, С, К, клетчатки, йода, фосфора и других микроэлементов .
Также в брокколи содержатся биоактивные питательные вещества, помогающие бороться с раковыми клетками.
Кроме этого, брокколи низкокалорийные: всего 30 ккал на 100 г.
Рыба
Рыба насыщена многими микроэлементами, и главное – содержит жирные Омега-3 кислоты, которые крайне важны для здоровья сердца.
Различные виды рыб содержат разное количество белка в своем химическом составе. У лососевых, например, 21 г чистого белка на 100 г продукта, при этом калорийность составляет 172 ккал.
Среди прочей рыбы особенно выделяется тунец.
Тунец является практически чистым белком, поскольку жира и калорий в нем мало. Тунец содержит большое количество полезных веществ и значительное количество жирных кислот Омега-3.
100 г тунца содержат 29 г белка, что дает организму 96 ккал.
Креветки
Креветки – это колодец протеина, витаминов и микроэлементов. Креветки являются низкокалорийной пищей, но наполнены разнообразными полезными веществами. В частности, йод, селен и витамин В12, жирные Омега-3 кислоты.
100 г креветок содержат 18 г белка, что дает организму 84 ккал.
Читайте также:
Кетодиета: что можно есть и насколько она эффективна
Фитодетокс : диета один день в неделю
Диета на гречке : эффективность, особенности, плюсы и минусы