Фитодетокс: диета один день в неделю

Фитодетокс: диета один день в неделю

Ищете диету, которой легко придерживаться? Попробуйте метод "фитодетокс", или "1 на 7", при котором для похудения нужно выделить всего один день в неделю. Регулярная детоксикация организма перезапускает механизмы обмена веществ, что поможет не только сбросить лишние килограммы, но и улучшить общее самочувствие.

Идея этого режима питания состоит в том, чтобы ограничивать себя в еде не на постоянной основе, а один день в неделю. Так вы будете терять вес медленно и постепенно, но результат диеты останется с вами надолго. Фитодетокс улучшает обмен веществ, укрепляет здоровье и позволяет избежать "эффекта йо-йо". Этот метод подходит всем, кроме людей, которые страдают инсулинозависимым диабетом или нарушениями пищевого поведения (анорексией, булимией).

Основные принципы

Итак, один день в неделю следует ограничиваться минимумом еды. Придерживайтесь следующих правил:

ешьте здоровые, непереработанные продукты;

употребляйте меньше углеводов;

откажитесь от сахара (исключение – свежие фрукты);

откажитесь от соли;

употребляйте меньше мучных продуктов;

включите в меню нежирное мясо либо рыбу или другие морепродукты (несоленые и хорошего качества);

вегетарианцам или веганам рекомендуется заменить мясные продукты бобовыми;

выберите масло с высоким содержанием кислот омега-3, например, оливковое, ореховое или рыжиковое, и добавляйте его в качестве приправы, но не используйте для жарки (постарайтесь употреблять не больше двух кофейных ложек масла в день);

во время завтрака съешьте несколько орехов;

откажитесь от молочных продуктов (можно заменить их соевыми);

не употребляйте газированную и соленую минеральную воду;

исключите из меню спиртные напитки;

пейте много обычной негазированной воды.

Остальные дни недели вы можете ни в чем себя не ограничивать. При этом желательно, чтобы меню было сбалансированным и разнообразным.

Примерное меню дня детоксикации

Утром на голодный желудок, за 20 минут до завтрака, выпейте стакан теплой воды, выжав туда половинку лимона.

Завтрак:

чашка зеленого чая или легкого кофе;

30-40 г цельнозернового хлеба, 30 г орехов или 20 г семян чиа, замоченных в стакане растительного молока;

один свежий фрукт.

Если вы привыкли перекусывать около 11 часов, съешьте фрукт в это время, а не на завтрак.

Обед:

100-150 г мяса, 200-250 г рыбы или два яйца, приготовленных без масла или жира; если вы не употребляете мясные продукты, замените их бобовыми (вес до приготовления – 50 г), которые содержат аминокислоты и растительные белки;

300 г свежих или вареных овощей, приправленных лимонным соком, травами или специями;

один свежий фрукт.

Если вы привыкли перекусывать между обедом и ужином, съешьте фрукт в это время, а не на завтрак.

Меню ужина составляется по тому же принципу, что и меню обеда.

В течение всего дня старайтесь пить много воды. По желанию дополните диету полезными травяными чаями. Чтобы снять стресс, в конце каждого приема пищи пейте чай из мелиссы или лемонграсса. Чай из аниса, мелиссы или укропа поможет при нарушениях пищеварения. Чтобы избавиться от бессонницы, употребляйте чай из пассифлоры, мелиссы или валерианы после ужина. Наконец, можно развести в воде березовый сок и пить его целый день.

Еще несколько советов

Выделите для детоксикации любой удобный для вас день недели, рабочий или выходной. Это должен быть день, когда вы не очень заняты и не планируете никаких мероприятий, походов в гости или активных занятий спортом.

Подготовьтесь к дню диеты заранее: придумайте меню и купите все необходимые продукты. Не загоняйте себя в строгие рамки: если вы один раз пропустите детоксикацию или перенесете ее на другой день недели, ничего страшного.

Во время еды не смотрите телевизор и уберите подальше телефон. Прожевывайте пищу тщательно и не торопясь. Этот режим питания также стоит дополнить занятиями йогой и медитацией: они помогут снять стресс и стимулировать обмен веществ.

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