Фітодетокс: дієта один день на тиждень

Шукаєте дієту, якої легко дотримуватися? Спробуйте метод "фітодетокс", або "1 на 7", за якого для схуднення потрібно виділити всього один день на тиждень. Регулярна детоксикація організму перезапускає механізми обміну речовин, що допоможе не тільки скинути зайві кілограми, але і поліпшити загальне самопочуття.

Ідея цього режиму харчування полягає в тому, щоб обмежувати себе в їжі не на постійній основі, а один день на тиждень. Так ви будете втрачати вагу повільно і поступово, але результат дієти залишиться з вами надовго. Фітодетокс поліпшує обмін речовин, зміцнює здоров'я і дозволяє уникнути "ефекту йо-йо". Цей метод підходить всім, крім людей, які страждають на інсулінозалежний діабет або порушення харчової поведінки (анорексію, булімію).

Основні принципи

Отже, один день на тиждень слід обмежуватися мінімумом їжі. Дотримуйтеся таких правил:

їжте здорові, неперероблені продукти;

вживайте менше вуглеводів;

відмовтеся від цукру (виняток — свіжі фрукти);

відмовтеся від солі;

вживайте менше борошняних продуктів;

включіть в меню нежирне м'ясо або рибу або інші морепродукти (несолоні і хорошої якості);

вегетаріанцям або веганам рекомендується замінити м'ясні продукти бобовими;

виберіть олію з високим вмістом кислот омега-3, наприклад, оливкову, горіхову або рижієву, і додавайте її як приправу, але не використовуйте для смаження (намагайтеся вживати не більше двох кавових ложок олії на день);

під час сніданку з'їжте кілька горіхів;

відмовтеся від молочних продуктів (можна замінити їх соєвими);

не вживайте газовану і солону мінеральну воду;

виключіть із меню спиртні напої;

пийте багато звичайної негазованої води.

Решту днів тижня ви можете ні в чому себе не обмежувати. Водночас бажано, щоб меню було збалансованим і різноманітним.

Зразкове меню дня детоксикації

Вранці натщесерце, за 20 хвилин до сніданку, випийте склянку теплої води, витиснувши туди половинку лимона.

сніданок:

чашка зеленого чаю або легкої кави;

30-40 г цільнозернового хліба, 30 г горіхів або 20 г насіння чіа, замоченого в склянці рослинного молока;

один свіжий фрукт.

Якщо ви звикли перекушувати близько 11 години, з'їжте фрукт у цей час, а не на сніданок.

обід:

100-150 г м'яса, 200-250 г риби або два яйця, приготованих без масла або жиру; якщо ви не вживаєте м'ясні продукти, замініть їх бобовими (вага до приготування — 50 г), які містять амінокислоти і рослинні білки;

300 г свіжих або варених овочів, приправлених лимонним соком, травами або спеціями;

один свіжий фрукт.

Якщо ви звикли перекушувати між обідом і вечерею, з'їжте фрукт у цей час, а не на сніданок.

Меню вечері складається за тим самим принципом, що і меню обіду.

Протягом усього дня намагайтеся пити багато води. За бажанням доповніть дієту корисними трав'яними чаями. Щоб зняти стрес, в кінці кожного приймання їжі пийте чай з меліси або лемонграсу. Чай з анісу, меліси або кропу допоможе у разі порушень травлення. Щоб позбутися безсоння, вживайте чай із пасифлори, меліси або валеріани після вечері. Нарешті, можна розвести у воді березовий сік і пити його цілий день.

Ще кілька порад

Виділіть для детоксикації будь-який зручний для вас день тижня, робочий або вихідний. Це повинен бути день, коли ви не дуже зайняті і не плануєте жодних заходів, походів у гості або активних занять спортом.

Підготуйтеся до дня дієти заздалегідь: придумайте меню і купіть всі необхідні продукти. Не заганяйте себе в суворі межі: якщо ви один раз пропустите детоксикацію або перенесете її на інший день тижня, нічого страшного.

Під час їжі не дивіться телевізор і приберіть подалі телефон. Прожовуйте їжу ретельно і не поспішаючи. Цей режим харчування також варто доповнити заняттями йогою і медитацією: вони допоможуть зняти стрес і стимулювати обмін речовин.

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