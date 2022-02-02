"Украденный сон": 36 часов без отдыха или эксперимент, который не стоит повторять

"Украденный сон": 36 часов без отдыха или эксперимент, который не стоит повторять

По словам врачей, отсутствие сна очень агрессивно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы.

Журналист ТСН Мирослав Ганущак добровольно согласился не спать с научной целью, чтобы исследовать как изменяются параметры здоровья, интеллекта и стоит ли в таком состоянии садиться за руль.

О результатах эксперимента — 2 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30 в рамках спецпроекта "Украденный сон".

МЕДИЦИНА ПРОТИВ ЭКСПЕРИМЕНТОВ СО СНОМ

От этого эксперимента мужчину отговаривали эксперты.

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"В Сан-Диего есть парень, который не спал 11 дней подряд. Это мировой рекорд. За эти 11 дней он пережил все возможные ментальные отклонения. У него были и биполярные расстройства, и депрессия, и тревожность, и суицидальные мысли", — отмечает он. автор книги "Когда я наконец высплюсь" Ника Бельская.

По словам эксперта по сну Ольги Масловой, люди после отсутствия сна вели себя и имели такие же когнитивные признаки, как люди с определенным процентом алкоголя в крови.

ЧТО ПОКАЗАЛИ ТЕСТЫ

Так, на специальном тренажере специалисты фиксируют скорость реакции Мирослава на дороге в бодром состоянии. Он демонстрирует отличные показатели, в другом тесте - на избежание ДТП - тоже справляется. В испытании на сноровку имеет неплохой результат — 38 точных бросков мяча в корзину.

Жизненные показатели организма журналиста фиксируют медики. Сатурация, работа сердца, частота дыхания и давление – все на отлично.

Чтобы зафиксировать, как бессонница испортит интеллектуальные способности, Мирослав успешно проходит еще несколько простых тестов: запомнить последовательности, в которых эксперт касается кирпичиков и выучить 4 строчки стиха.

Тем временем, с утра до двух ночи прошло уже 20 часов, как Мирослав не спит. Он оставил в комнате включенный свет и телевизор. Чтобы взбодриться – занялся домашними делами. В четыре утра вымыл посуду и засел за книгу. Сходил в душ, выпил третий кофе и наконец решил немного раньше выехать на работу.

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"Такое впечатление, что мозг спит, а все мои действия, как робот – на автомате. Просто потому, что я их помню", – признался мужчина.

Теперь во время теста на точность не выспавшийся Мирослав имеет 33 броска. Только на четыре меньше, чем вчера. В пределах погрешности. Эксперты этот успех объясняют мышечной памятью и кратким сроком эксперимента.

Измерение показателей здоровья мужчины тоже не свидетельствует о каком-либо критическом состоянии. Изменилось лишь давление, которое немного повысилось.

"Но чувствую себя просто ужасно. У меня ощущение одно. Мирослав, иди поспи", — признается он.

В интеллектуальном тесте то, что накануне было развлечением – сегодня никак не дается. И полное фиаско в поэтическом конкурсе.

"Тяжелее фокусироваться. Мозг уставший, труднее обрабатывать информацию, потому что необработанная информация с предыдущего дня", — объясняет эксперт.

Можно ли садиться в таком состоянии за руль? Эксперты здесь категоричны.

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"Человек сидел, моргнул глазами и ему кажется, что ничего не происходило, а на самом деле прошло какое-то определенное количество минут за это время", — говорит специалист.

В тесте на скорость реакции Мирослава тоже постигла неудача – время реакции выросло почти вдвое.

Так что компьютерная симуляция прекрасно демонстрирует — не выспавшимся за руль категорически садиться запрещено.

"Это нередкая проблема и причина ДТП, особенно под утро и особенно у людей, работающих посменно. Одно дело засыпать с книгой, когда вы сидите в кресле, а другое — когда вы управляете какой-то техникой", — предостерегает эксперт по сну Ника Бельская.

ВЫВОДЫ

"Я бы не советовала такие эксперименты проводить. Они влияют очень агрессивно на нервную и сердечно-сосудистую системы ", — предостерегает врач-тарапевт Илона Бегларян.

Такой не выспавшийся человек на работе совершенно неэффективен.

Что изменится с параметрами здоровья, если бодрствовать 36 часов | Украденный сон

"Человек не выспавшийся, он присутствует на работе, но он одновременно отсутствует на работе, потому что он сонный", — отмечает сомнолог Юрий Погорецкий.

"Я провел без сна более 30 часов, и это настоящая каторга. Не повторяйте этот эксперимент в реальной жизни. Высыпайтесь", — резюмировал Мирослав Ганущак.

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