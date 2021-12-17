MONATIK впервые снял любимую жену в праздничном новогоднем клипе

Артист представил праздничную версию хита "Зажигать/JoMo".

В канун новогодних и рождественских праздников креатор и новатор современной поп-индустрии MONATIK порадовал поклонников special-версией своего хита "Зажигать/JoMo".

Отметим, что это становится хорошей традицией в творчестве Дмитрия Монатика. Так, в прошлом году сердца миллионов поклонников во всем мире покорила версия, созданная артистом на хит "РитмоLOVE".

А на этот раз фанов ждал подарок в виде новогодней версии "Зажигать/JoMo".

"Традиционно, ежегодно возникает огромное желание радовать Вас новогодними интерпретациями полюбившихся песен. Этот год прошёл у нас под лозунгом JOMO, призывая "Зажигать, а не прожигать эту жизнь". Для новогоднего настроения и праздничного заряда обязательно посмотрите видео. Живи, как танцуешь в этот Новый год! Огромнейшее спасибо любимой команде, каждому причастному", — отметил Дмитрий.

Вместе с потрясающей съемочной группой MONATIK презентовал “фотокарточку” своей команды 2021, срежиссированную и проставленную хореографом Денисом Стульниковым и режиссером Артемом Григоряном.

В кадре были задействованы абсолютно все члены коллектива MONATIK: от музыкального инженера до хореографа, от директора по свету до режиссера, от звукорежиссера до смм-специалиста. У каждого из героев были детализированы образы до малейших мелочей, а в интерьере обыграны пасхалки, которыми так любит делиться артист. Кроме того, в клипе Дмитрия впервые снялась и его жена и правая рука – Ирина Монатик.

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